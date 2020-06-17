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Общество

Ливни с грозами и градом надвигаются на Нижний Новгород

17 июня 2020 14:54  [160] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в течение ближайших суток.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и до завтрашнего дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с.

Чрезвычайные ситуации будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Напомним, что синоптики обещали нижегородцам сложную метеорологическую неделю, которая ознаменуется постоянными переменами погоды - от жары до грозовых дождей.

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