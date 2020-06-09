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Общество

От ясного неба к грозовым дождям: нижегородцам предстоит пережить непростую неделю

15 июня 2020 00:01  [28] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневные перемены погоды ожидаются в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сообщают, что сегодня – 15 июня, на территории Нижнего Новгорода весь день будет солнечно, а температура повысится до +22°.

Во вторник погода немного испортится – появятся редкие облака, но на температуру воздуха это не повлияет, она останется прежней. Однако, со вторника начнет понижаться атмосферное давление. Что негативно скажется на метеозависимых людях.

В среду 17 июня на протяжении суток прогнозируются грозовые дожди, при этом дневная температура повысится до +27°. Атмосферное давление станет еще ниже.

В четверг и пятницу – вновь солнечно при комфортной температуре в +23°…+24°.

Суббота встретит нижегородцев дождями и +23°, а воскресенье снова солнечной погодой и +21°.

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