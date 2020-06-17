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Общество

Крупный град выпал в Нижегородской области

18 июня 2020 09:04  [887] Общество
Град 17 июня

Град 17 июня

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крупный град выпал в Дзержинске и Володарске Нижегородской области 17 июня 2020 года. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

Согласно опубликованным фотографиям, кусочки льда достигали в диаметре нескольких сантиметров.

Однако, как отмечают жители региона, град прошел не везде. Даже в этих городах осадки выпали только на некоторых территориях.

Ранее региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждало, что вечером 17 июня в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. 

Напомним, град размером с перепелиное яйцо выпал в Починках 6 июня 2020 года.  

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