Крупный град выпал в Нижегородской области

Град 17 июня
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Крупный град выпал в Дзержинске и Володарске Нижегородской области 17 июня 2020 года. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.
Согласно опубликованным фотографиям, кусочки льда достигали в диаметре нескольких сантиметров.
Однако, как отмечают жители региона, град прошел не везде. Даже в этих городах осадки выпали только на некоторых территориях.
Ранее региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждало, что вечером 17 июня в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом.
Напомним, град размером с перепелиное яйцо выпал в Починках 6 июня 2020 года.
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