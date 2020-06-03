Фото: из соцсети ВКонтакте
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Починках 6 июня 2020 года. Об этом сообщается в группе соцсети ВКонтакте "Типичный Нижний Новгород".
"Природа бушует", - отметили очевидцы. Также разгул стихии был на снят на видео.
"Машины помяло, у некоторых стекла побило. Теплиц кучу пробило", - рассказал Владислав Киселёв.
"Прощайте тыквы и кабачки", - добавила Маша Мельникова.
"Вот и лето 2020 года!" – заметила Светлана Соколова.
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