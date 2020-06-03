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Происшествия

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Починках

07 июня 2020 13:25  [254] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Починках 6 июня 2020 года. Об этом сообщается в группе соцсети ВКонтакте "Типичный Нижний Новгород".

"Природа бушует", - отметили очевидцы. Также разгул стихии был на снят на видео.

"Машины помяло, у некоторых стекла побило. Теплиц кучу пробило", - рассказал Владислав Киселёв.

"Прощайте тыквы и кабачки", - добавила Маша Мельникова.

"Вот и лето 2020 года!" – заметила Светлана Соколова.

    

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