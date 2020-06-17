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Общество

Лесной кодекс хотят изменить в Нижегородской области для предотвращения ЧС

18 июня 2020 15:48  [56] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу на заседании 18 июня обсудили изменения в Лесной кодекс РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ внесен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для обеспечения противопожарного обустройства вокруг населенных пунктов, организаций и садоводческих (дачных) объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

Согласно Лесному кодексу РФ, проведение сплошных рубок для создания противопожарных разрывов без предоставления лесных участков допускается только в границах определенной территории. Она должна быть признана зоной чрезвычайной ситуации.

Порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах из-за пожаров определен, но выдача разрешений на проведение сплошных рубок в режиме ЧС в лесном законодательстве не предусмотрена.

Таким образом, рубку возможно осуществить только тогда, когда уже возник пожар. Как было отмечено в ходе обсуждения, принимать меры нужно заблаговременно, и для того необходима корректировка действующей нормативно-правовой базы.

В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ, чтобы рубки можно было проводить до возникновения ЧС.

"Это позволит обеспечить проведение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций. Предлагаемая инициатива, безусловно, актуальная и своевременная. В случае одобрения на заседании Законодательного собрания 25 июня документ будет направлен в Государственную Думу ФС РФ", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

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