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Общество

Нижегородские власти постараются ускорить строительство развязки на Циолковского

02 июня 2020 19:05  [93] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти постараются ускорить строительство развязки на Циолковского.

"Данная развязка просто необходима, чтобы ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Наша цель - реализовать проект как можно скорее. При этом постараемся минимизировать неудобства для жителей", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Напомним, что конкурс по выбору подрядчика уже объявлен. Победителю предстоит заняться реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки. Подрядчика определят в начале июля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,56 млрд рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1,36 млрд рублей, 2021 год – 2,607 млрд рублей, 2022 год – 593,471 млн рублей.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, реку Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Напомним также, что уже выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства развязки.

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