Летние веранды и кафе разрешено установить нижегородским рестораторам Бизнес

Рестораторы могут начать монтаж летних веранд и кафе. Соответствующее изменение в постановление администрации № 1125 от 2 апреля 2020 года накануне подписал и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма.

Для действующих

Теперь механизм согласования размещения объектов упрощается.

"Если в 2019 году ресторатор уже размещал летнее кафе, а в этом году в его форэскиз не внесены существенные изменения. Владельцу достаточно направить заявление в электронном виде в администрацию района. По заявлению будут заключены договоры, и предприятия смогут приступать к обустройству площадок", - рассказали в департаменте.

Для новых

По данным департамента, проще стало открыть сезонное кафе и в том случае, если объект раньше на территории города не размещался. Для включения места в схему размещения НТО и заключения договора в районную администрацию в электронном виде подаются заявка и скан-образы документов (с последующей досылкой в бумажном виде по почте), причем из перечня необходимых документов исключена справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам. Решения о включении места в схему размещения НТО и заключения договоров принимаются в сокращенные сроки.

Как пояснили в городском департаменте предпринимательства и туризма, согласно указу губернатора Нижегородской области №27 от 13 марта 2020 года, сейчас рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос и доставку заказов (кроме предприятий, организующих питание для организаций, деятельность которых не приостановлена). Начать прием посетителей предприятия общественного питания смогут на третьем этапе выхода из ограничений. Тогда же планируется открытие летних кафе и веранд. До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей.

Предусмотренные субсидии

До 31 августа предпринимателям, организующим работу летних кафе, предоставлена отсрочка по оплате за размещение нестационарных торговых объектов: вносить оплату без неустоек и штрафов можно будет до 25 декабря этого года. При продлении ограничений будут рассмотрены дополнительные меры поддержки.

Напомним, накануне Роспотребнадзор ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам. Теперь расстояние между столами должно составлять 1,5 метра, тогда как ранее разрешалось ставить столики в метре друг от друга. Сотрудникам до начала рабочего дня теперь будут измерять температуру и уточнять были ли у них контакты с заболевшими. Сотрудников обяжут носить на рабочем месте медицинские маски, которые должны предоставить владельцы заведений. На входе в кафе и рестораны необходимо установить дозаторы с дезинфекторами или антисептические салфетки.

Что касается гостиничного бизнеса, то Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам гостиниц общаться с гостями через мобильные приложения.

Напомним также, что в Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, но при определенных условиях. Площадь зала должна быть до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.