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Общество

Роспотребнадзор ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам

01 июня 2020 14:43  [46] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор РФ ужесточил требования к работающим во время пандемии кафе и ресторанам. Обновленные рекомендации для организаций общественного питания опубликованы на сайте ведомства.

Теперь расстояние между столами для посетителей должно составлять 1,5 метра, тогда как ранее разрешалось ставить столики в метре друг от друга.

Сотрудникам до начала рабочего дня теперь будут измерять температуру и уточнять были ли у них контакты с заболевшими.

Сотрудников обяжут носить на рабочем месте медицинские маски, которые должны предоставить владельцы заведений.

На входе в кафе и рестораны необходимо установить дозаторы с дезинфекторами или антисептические салфетки.

Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал новые правила работы школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В эти правила входит отсутствие школьных переменок, сокращение количества учащихся в классе, новые правила по занятиям физкультурой, а также усиление работы по гигиеническому воспитанию обучающихся.

В Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, но при определенных условиях. Площадь зала должна быть до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

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