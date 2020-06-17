Вагоны-рестораны в поездах возобновили свою работу Общество

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", возобновили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Это связано с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации.

Посетителям вагонов-ресторанов будут предоставляться антисептики для обработки рук. Дезинфекцию помещений планируется проводить не реже двух раз в день. Работники вагонов-ресторанов обязаны использовать медицинские маски и перчатки.

Кроме того, РЖД будет вести постоянный мониторинг состояния здоровья персонала.

"Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде", - отметили в компании.

Для этого нужно обратиться к проводнику.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым возобновляется работа открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах.