Последние новости рубрики Общество
22 июня 2020 00:01  [132] Температура воздуха в Нижнем Новгороде на текущей неделе будет снижаться до +11°
21 июня 2020 15:40  [7297] Главврачу нижегородской больницы №29 Юлии Гаревской указом президента присвоено звание Героя Труда РФ
21 июня 2020 13:00  [228] Эксперты "Команды 800" рассмотрели пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода
21 июня 2020 11:52  [532] Районы Нижнего Новгорода по-прежнему лидируют по заболеваемости коронавирусом в регионе
21 июня 2020 11:33  [203] Активисты "Единой России" в Ленинском районе привели в порядок мемориал героям ВОВ
21 июня 2020 11:16  [403] Около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса
21 июня 2020 10:55  [381] Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника
21 июня 2020 10:39  [186] Девять общественных пространств в Павлове вынесут на рейтинговое голосование
21 июня 2020 10:19  [209] День НХП в Нижегородской области впервые отпразднуют онлайн
21 июня 2020 10:00  [565] "В том, что удается сдерживать распространение COVID-19, есть заслуга каждого медработника", - Юрий Шалабаев
Общество

Вагоны-рестораны в поездах возобновили свою работу

19 июня 2020 11:39  [333] Общество

Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", возобновили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Это связано с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации.

Посетителям вагонов-ресторанов будут предоставляться антисептики для обработки рук. Дезинфекцию помещений планируется проводить не реже двух раз в день. Работники вагонов-ресторанов обязаны использовать медицинские маски и перчатки.

Кроме того, РЖД будет вести постоянный мониторинг состояния здоровья персонала.

"Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде", - отметили в компании.

Для этого нужно обратиться к проводнику.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым возобновляется работа открытых террас и веранд при стационарных кафе и ресторанах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph