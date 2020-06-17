Горячее водоснабжение восстановлено в Сормовском районе

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Горячее водоснабжение, прерванное из-за повреждения теплосети, восстановлено в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".
Напомним, что без горячей воды 19 июня остались почти 8,9 тысяч человек, проживающие в 27 многоквартирных домах, детсад и школа.
В "Теплоэнерго" сообщили, что по состоянию на 12:30 сотрудники предприятия завершили сварочные работы и приступили к заполнению сетей, а ограничения по подаче ресурса сняты.
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