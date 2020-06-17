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Общество

Почти 8,9 тысяч человек и детсад остались без горячей воды в Сормовском районе 19 июня

19 июня 2020 12:16  [330] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 8,9 тысяч человек, проживающие в 27 многоквартирных домах, детсад и школа остались без горячей воды в Сормовском районе Нижнего Новгорода 19 июня. Об этом сообщили в центре управления кризисными ситуациями регионального ГУ МЧС РФ.

В центре пояснили, что в Сормовском районе сегодня произошло нарушение подачи горячего водоснабжения. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ремонт завершится, ориентировочно, в 18:00.

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