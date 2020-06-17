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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородских врачей онлайн

19 июня 2020 15:40  [319] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в преддверии Дня медицинского работника (21 июня) пообщался с сотрудниками учреждений здравоохранения региона в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В конференции участвовали представители более 160 медицинских организаций региона.

"Врач – одна из ключевых фигур в нашем обществе. От вас зависит главное – здоровье и жизнь человека. Пандемия все расставила по своим местам, заставила нас многое переосмыслить и осознать истинную важность труда медиков. Некоторые решения были приняты на будущее, и я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сильными. Настрой врача - главный драйвер позитивных изменений. Сейчас такой настрой есть. Мы проявили настоящую сплоченность, и все медучреждения области по-настоящему стали частью единого организма", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил Глеб Никитин, нижегородские медики очень достойно проявили себя на уровне страны и мира.

"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 15 100 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.  При этом выздоровело 8 084 человека. Это очень достойный результат. В некоторых случаях заболевание протекает достаточно тяжело, но даже в этих ситуациях медики делают все возможное, чтобы помочь людям.  Вам удается спасти даже тех пациентов, которые месяц проводят на аппарате ИВЛ. Врачи, особенно в начале эпидемии, работали по 24 часа в сутки. Это настоящий героизм", - сообщил губернатор.

Глеб Никитин рассказал, что в настоящее время в регионе развернуто более 5 600 коек, готовых принять пациентов с коронавирусом. Это значительно превышает установленные нормативы.

"Мы обязательно продолжим улучшать условиях труда медиков как в рамках нацпроекта "Здравоохранение", так и за счет региональных ресурсов. Огромное значение уделяет развитию этого направления президент России Владимир Путин. В Конституции страны предполагается закрепить очень важное определение доступной и качественной медицины. Конечно, этой цели нельзя достичь без сплоченной и профессиональной команды. Уверен, вместе с вами мы сможем сделать многое", - пообещал он.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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