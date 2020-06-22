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Учения на полигоне "Мулино"

22 июня 2020 10:27  [148]

Ротно-тактические учения начались на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Задача учений - совершенствовать навыки мотострелковых подразделений. В первые дни военнослужащие отработали действия при ведении маневренной обороны с переходом в контрнаступление совместно с танковыми подразделениями на базе окружного учебного центра по подготовке Сухопутных войск Западного военного округа. В учении примут участие более 700 военнослужащих.
Фотографии Анастасии Макарычевой.

Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино
Учения на полигоне Мулино

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