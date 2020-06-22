Учения на полигоне "Мулино"

Ротно-тактические учения начались на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Задача учений - совершенствовать навыки мотострелковых подразделений. В первые дни военнослужащие отработали действия при ведении маневренной обороны с переходом в контрнаступление совместно с танковыми подразделениями на базе окружного учебного центра по подготовке Сухопутных войск Западного военного округа. В учении примут участие более 700 военнослужащих.

Фотографии Анастасии Макарычевой.