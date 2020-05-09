Нижегородцам теперь необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси и магазинах Общество

Нижегородцам теперь необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках. Информация о новых ограничительных мерах содержится в опубликованных на сайте правительства Нижегородской области изменениях к Указу Губернатора № 27 от 13.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности".

В частности, в пункте 6.8. лицам во время нахождения вне мест проживания (пребывания) необходимо:

защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки перчатками при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, а также в арендованных автотранспортных средствах (каршеринг), при нахождении в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также на рынках и ярмарках.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным с 4 мая. При этом, нижегородцы могут бесплатно получить маски в крупных сетевых магазинах.

Кроме того, 11 мая введены и другие изменения в Указ Губернатора. Пунктом 6.10. установлен перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода - оформления отпуска в соответствии с законодательством РФ. В эту категорию попали беременные; работники старше 60 лет либо имеющие хронические заболевания; совершеннолетние, на попечении которых находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на другого совершеннолетнего человека.

По состоянию на 12 мая, официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерли 32 человека. На данный момент Княгининский район стал единственным из 52 районов Нижегородской области без зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.