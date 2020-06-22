Определен рост уровня пенсии по старости на трехлетний период Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ, в котором определило основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В документе определен возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года. Страховые пенсии в России индексируются с 1 января.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению индексируются ежегодно с 1 апреля. Согласно законопроекту, в 2021 году они могут вырасти на 1,5%; в 2022 году - на 3,9%; в 2023 году - на 3,7%.

Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей; в 2022 году - 10 307 рублей; в 2023 году - 10 693 рубля.

Напомним, что прожиточный минимум пенсионера в Нижегородской области в 2020 году был определен в сумме 8 689 рублей.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года индексировались на 6,6%, что выше прогнозной инфляции по итогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составили 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров выросла не менее чем на 1 тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составил 16,5 тысяч рублей.