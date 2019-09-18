Прожиточный минимум пенсионера в Нижегородской области в 2020 году составит 8 689 рублей Общество

На заседании 26 сентября 2019 года депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон "О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2020 год", внесенный губернатором.

Величина прожиточного минимума пенсионера в следующем году составит 8 689 рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера (складывается из таких величин как пенсия, ежемесячная денежная выплата, компенсация на оплату ЖКУ и др.) не превысит установленную величину прожиточного минимума, ему будет назначена социальная доплата к пенсии.

Расчет ведется по следующей формуле: оплата к пенсии равна величине прожиточного минимума пенсионера минус "общая сумма материального обеспечения пенсионера".

Отметим, что прожиточный минимум пенсионера в I квартале 2019 года составлял 8 281 рубль, во II квартале 2019 года - 8 637 рублей.