Восемьдесят нижегородских пар запланировали свадьбу на "красивую" дату июля Общество

Восемьдесят нижегородских пар запланировали свадьбу на "красивую" дату июля. Об этом сообщает ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Речь идет о дате "07.07.2020".

Также, популярностью пользуются даты: 02.07.2020, 07.07.2020, 20.07.2020, а также 8 июля – День семьи, любви и верности.

В нижегородском ЗАГСе добавили, что 06.06.2020 и 20.06.2020 в нижегородских ЗАГСах заключили брак 273 молодые семьи.

Напомним, что торжественная регистрация браков возобновилась в нижегородских ЗАГСах с 19 июня.

Однако, в период действия режима повышенной готовности все еще продолжают действовать определенные ограничения. Так церемонии можно проводить:

- в залах — из расчета 1 человек на 10 кв. м. площади, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии;

- на открытых площадках для проведения церемонии (отделы ЗАГС "Дом бракосочетания", "Заречный Дом бракосочетания", "Автозаводский Дворец бракосочетания") — из расчета 1 человек на 10 кв.м. пространства открытой площадки, но не более 15 человек, включая ведущего церемонии.

При нахождении в помещении отдела ЗАГС и на открытых площадках для проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке посетители обязаны защищать органы дыхания маской (повязкой, респиратором или др.), а руки перчатками, строго выполнять указания работников отдела ЗАГС о соблюдении требований противоэпидемического режима.

Напомним, отделы ЗАГС Нижегородской области, после длительного перерыва возобновили личные приемы с 1 июня 2020 года. Регистрация брака была возможна только по предварительной записи без гостей.