Нижегородская администрация приняла 13 фонтанов после реконструкции Общество

Фото: Алексей Манянин

Администрация Нижнего Новгорода завершила приемку 13 фонтанов, реконструированных по концессионному соглашению с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ГИС). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Итоги проведенных работ оценили заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин и генеральный директор "ГИС" Сергей Быченков.

Напомним, что в рамках концессионного соглашения были реконструированы фонтаны на ул. Бекетова и Рокоссовского в Советском районе, в пер. Чернопрудском в Нижегородском районе, в Ленинском районе - около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе - на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе - группа фонтанов на улице Рыбакова и фонтан на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе - в сквере на проспекте Ильича. Работы планировалось завершить летом 2019 года.

В октябре, на тот момент глава города Владимир Панов признался, что привести в порядок основные нижегородские фонтаны "очень сложно". Фонтаны были реконструированы только в конце октября - ноябре. Поэтому администрация Нижнего Новгорода принимает их только сейчас.

"Основным принципом при реконструкции фонтанов было сохранение их исторического облика. Так, например, фонтан на Ильича – один из самых старых в Нижнем Новгороде. Он был построен в 1957 году, то есть более 60 лет назад. Его чаша, напоминающая шестеренку - своеобразный символ завода ГАЗ, была воссоздана в первоначальном виде. При этом здесь, как и на остальных 12 фонтанах, специалисты поменяли все оборудование, смонтировали новую, современную подсветку, установили фильтры для воды, благодаря которым они смогут прослужить дольше. Ранее ни в одном из нижегородских фонтанов фильтров не было, поэтому любое загрязнение могло привести к поломке", - рассказал Сергей Быченков

Дмитрий Сивохин осмотрел, в частности, фонтаны, которые уже после реконструкции неоднократно испытали на себе действия вандалов. Так на фонтане на проспекте Ленина пострадала облицовка, а на проспекте Ильича вандалы выломали и похитили 22 светильника и 3 форсунки.

"Работы по многим из возрожденных фонтанов даже сложно назвать реконструкцией. Фактически они были построены заново, став украшением районов Нижнего Новгорода. Поэтому, в очередной раз, хотелось бы обратиться к нижегородцам с призывом беречь фонтаны, ведь эта красота создавалась для того, чтобы радовать жителей. На данный момент "ГИС" устранил все повреждения, восстановил работу фонтанов в полном объеме, но без уважительного отношения жителей мы не сможем сохранить их надолго", - отметил Дмитрий Сивохин.