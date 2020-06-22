Выбираем столовые приборы для дома

Столовые приборы есть абсолютно в каждом доме, но мало кто задумывается о том насколько правильно их нужно подбирать. Сориентироваться в большом ассортименте на сайте https://posudaplanet.ru очень сложно. Чтобы было проще, стоит учесть несколько советов от профессионалов.

Материал

Материал может быть абсолютно разным и порой даже неожиданным. Каждый имеет свои особенности, плюсы и минусы. Например, дерево. Этот материал хорош если из него производить мебель, но в отношении столовых приборов он недолговечный. Их можно использовать редко, например, при походах, на рыбалке. Для ежедневного использования лучше выбирать нержавеющую сталь. Этот материал гигиеничный, прочный, долговечный. Его просто чистить, и он имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Если выбираете столовые приборы для праздничного стола, то лучше присмотреть, что-то особенное. Например, мельхиор или нейзильбер, серебро. Последний материал как никогда подойдет для праздника. Изделия выглядят очень эффектно, достойно и дорого.

Блеск

Приборы могут иметь матовую поверхность или зеркальную. Первые будут немного мутные, а вторые будут красиво сверкать. Если говорить о стоимости, то матовые столовые приборы будут стоить дороже, чем зеркальные. Здесь нельзя говорить, что лучше, а что хуже. Нужно отталкиваться от бюджета и предпочтениям.

Количество

Очень важный параметр. Продумайте заранее сколько вам нужно будет предметов. Если вы редко принимаете гостей и постоянно живете один, то навряд ли нужно тратится на набор для 12 персон. В среднем на семью из 4-5 человек приходится 5-8 комплектов. Один комплект вы будете использовать постоянно, а остальные нужны для непредвиденных ситуаций.

Упаковка

Этот параметр важен лишь только в том случае, если вы приобретаете набор в подарок. Если же покупка для ежедневного использования, то вряд ли это имеет значение. Все равно приборы будут хранится в кухонном ящике. Также позаботится о надежной упаковке будет не лишним если приборы для редких случаев. Она обеспечит надежную защиту изделиям.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.