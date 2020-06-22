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Общество

Глеб Никитин поблагодарил организаторов и участников "Марша Победы"

24 июня 2020 16:39  [75] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников и организаторов "Марша Победы" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отметил глава Нижегородской области, мероприятие стало возможным благодаря труду многих людей.

"Огромное спасибо тем, кто откликнулся на наш призыв принять участие в "Марше Победы". Это прежде всего главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов, генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Без участия войск Росгвардии и воздушной части "Марш Победы" был бы неполным. Мы очень ценим эту поддержку, в основе которой - уважение к Великой Победе", - сказал Глеб Никитин.

"Ни разу не пожалел о том, что мы совместно с Западным военным округом приняли решение провести "Марш Победы". Хотя в этот раз смотрел на все происходящее по телевизору, но чувство сопричастности было таким же полным, как при личном присутствии. Было видно, как важно для военнослужащих принять участие в этом шествии. Мне хочется сказать спасибо всем, благодаря кому это стало возможным", - отметил глава региона.

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