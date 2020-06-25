Нижегородские учителя станут получать дополнительную надбавку за классное руководство Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области подписал постановление о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам, которое вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Документ размещен на сайте правовой информации.

Согласно постановлению, учителя будут получать за классное руководство по пять тысяч рублей ежемесячно. Однако, если они берут на себя ответственность сразу за несколько классов – то доплата все равно не может превышать десяти тысяч рублей. При этом прежние выплаты учителям в размере двух тысяч рублей сохраняются.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Напомним, что ввести доплату школьным классным руководителям предложил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета будет выделено 416,5 млн рублей.