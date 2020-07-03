Разработка проектов экранопланов началась в Нижегородской области Экономика

Экраноплан Спасатель (проект 903)

Разработка проектов экранопланов началась в ЦКБ по СПК им. Ростислава Алексеева в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Уникальное транспортное средство будет сочетать свойства корабля и самолета. Оно будет передвигаться на высоте примерно 3 метров, используя экранный эффект, со скоростью до почти 500 км в час.

По словам Евгения Люлина, первый в мире экраноплан разработали в Горьком представители нижегородской конструкторской школы Ростислава Алексеева в 80-х годах прошлого века.

"Разработка нижегородских конструкторов несколько десятилетий назад поразила весь мир. За рубежом экраноплан даже окрестили "Каспийским монстром" за его уникальные свойства и фантастическую скорость на воде. В прошлом веке были построены несколько таких судов: три десантных экраноплана "Орленок" и один ракетный экраноплан "Лунь"", - сказал он.

"К сожалению, в конце прошлого века проект забросили из-за недостатка финансирования. Мы чуть было не потеряли навсегда уникальные, перспективные технологии. Сейчас есть все шансы исправить историческую несправедливость и возродить производство легендарных экранопланов. Нижний Новгород вновь сможет подтвердить звание центра инновационных технологий", - подчеркнул Евгений Люлин.

Как отметил первый заместитель губернатора, в настоящее время разрабатывается несколько моделей экранопланов. Все проекты находятся в высокой степени проработки.

"Во-первых, идут разработки современных экранопланов для пассажирских перевозок и нужд МЧС. Морской экраноплан нового поколения А-050 (или "Чайка 2") сможет выходить на необорудованный берег, перевозить до 100 человек, лететь над водой на огромной скорости, а при необходимости - подниматься в воздух на высоту до 3000 метров, преодолевая препятствия", - сообщил Евгений Люлин.

"Речной пассажирский экраноплан А-020 (или "Ракета-3") предназначен для круглогодичной скоростной перевозки 40 пассажиров. Проект очень востребован в регионах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где слабо развита сеть автомобильных дорог, а период навигации привычного водного транспорта очень небольшой из-за суровых погодных условий", - добавил он.

Напомним, ранее ЦКБ по СПК им. Ростислава Алексеева разработало и построило инновационное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р", благодаря чему удалось возродить речные пассажирские перевозки в Нижегородской области. Пятое судно спущено на воду 26 мая 2020 года в Чкаловске. Кроме того, в 2019 году в рамках этой программы на предприятии начали строительство головного речного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03580 "Метеор 120Р".

"Новые инновационные проекты в сфере судостроения позволят нашим предприятиям получить дополнительные заказы, что сейчас особенно важно для восстановления региональной экономики. В частности, возрождение строительства экранопланов – вопрос не только престижа Нижегородской области, но и загрузки ряда наших предприятий", - заявил Евгений Люлин.

Узнать об истории развития нижегородского судостроения, от деревянных кораблей до новых "Метеоров", можно здесь.