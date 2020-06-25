Фиеста аэростатов пройдет в Нижнем Новгороде в августе Культура и отдых

Воздухоплавательная фиеста состоится в Нижнем Новгороде 14-18 августа 2020 года. Об этом сообщил вице-президент общероссийской общественной организации "Федерации Воздухоплавательного спорта России" Георгий Зименко на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По его словам, проект "Нижний 800" поддержал инициативу по проведению фиесты аэростатов. Всего в ней примут участие 15 воздухоплавательных средств.

В программе также планируется ночное свечение на Стрелке и привязные подъемы.

Напомним, Рождественская фиеста воздушных шаров прошла в Нижнем Новгороде в январе.