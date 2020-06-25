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Экономика

Глеб Никитин принял участие в сессии по цифровизации Нижегородской области

25 июня 2020 19:34  [1] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в сессии по цифровизации региона, организованной Волго-Вятским банк ПАО "Сбербанк" совместно с правительством Нижегородской области 25 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Главной темой обсуждения стала цифровая платформа "Сбербанка" и ее применение в развитии различных сервисов для населения Нижегородской области.

В ходе встречи представители "Сбербанка" презентовали несколько проектов, которые уже внедрены в других регионах и могут быть успешно тиражированы на Нижегородскую область. К примеру, онлайн-ресурс для подачи документов на получение субсидий; облачные технологии в области медицины для хранения и обработки результатов рентгена и КТ, выявления заболеваний при помощи искусственного интеллекта; система видеонаблюдения и распознавания лиц; телемедицина и пр.

"Облачные технологии и цифровые сервисы – это уже реалии сегодняшнего дня. Нижегородская область по праву считается одним из самых "продвинутых" регионов страны в части цифровизации. Мы всегда готовы сотрудничать с передовыми компаниями. Это позволит оптимизировать многие процессы и улучшить качество жизни нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

"На встрече с губернатором Нижегородской области мы договорились, что ряд сервисов цифровой платформы "Сбербанка" будут протестированы в нашем регионе. Приятно отметить, что цифровые возможности банка в полной мере соответствуют интересам и потребностям Нижегородской области. Впереди нас ждет большая совместная работа, и я уверен, что она будет успешной", – отметил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петр Колтыпин.

Цифровые сервисы экосистемы Сбербанка будут протестированы в Нижегородской области до конца этого года. Наиболее востребованные регионом технологии будут внедрены и использованы с учетом местной специфики в ближайшей перспективе.  

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