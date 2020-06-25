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Экономика

Федеральная субсидия для перевода нижегородского транспорта на природный газ увеличена в два раза

26 июня 2020 16:59  [88] Экономика

Федеральные субсидии на переоборудование транспортных средств на природный газ в 2020 году будут увеличены в два раза. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нижегородская область принимает участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ (КПГ).

Таким образом, в Нижегородской области размер скидки на перевод с бензина на газ: легкового автомобиля массой до 1 800 кг для физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса составит 54 тысячи рублей, на автомобиль массой от 1 801 кг до 2 499 кг  - 68 тысяч рублей,  а на автомобиль  массой 2 500 кг и выше - 84 тысяч рублей.        

Скидка на переоборудование легкого грузового и коммерческого транспорта составит 96 тысяч рублей, автобуса длиной до 8 метров - 123 тысячи рублей, если же длина автобуса превышает 8 метров, то скидка составит 222 тысяч рублей.

"Деньги будут предоставляться предприятиям, осуществляющим переоборудование транспортных средств в качестве субсидий по факту выполнения работ. То есть владельцам автомобилей не придется специально подавать документы на получение скидки", - пояснил и.о. заместителя министра транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Всего в целях популяризации использования природного газа министерство транспорта региона в этом году планирует перевести на более экологичный вид топлива около 1000 автомобилей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено 72,5 млн рублей.

В 2021-м и 2022 году в регионе в общей сложности планируется перевести с бензина на газ 3,6 тыс. транспортных средств. На это будет направлено 128,6 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году в Нижегородской области планируется создать десять газозаправочных станций. Всего же в рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" до 2022 года в регионе планируется построить 26 заправок, реализующих компримированный природный газ. На это из федерального и регионального бюджета планируется направить более 1 млрд рублей.

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