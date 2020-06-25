Летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области за сутки не зарегистрировано Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области за сутки не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Число смертельных случаев от коронавируса в регионе остается на уровне 215.

Вчера в Нижегородской области было зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса, днем ранее подтверждено еще пять летальных исходов. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как сообщал ранее заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 27 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 838 человек, причем 214 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.