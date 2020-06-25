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Общество

Власти обнародовали информацию о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

26 июня 2020 11:10  [242] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 210 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 16 624 человек. Вчера было зарегистрировано 217 новых случаев заболевания.

При этом по данным на 26 июня, 9 979 жителей региона, то есть более 60% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели. В том числе за последние сутки выписаны 387 нижегородцев, переболевших COVID-19. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 26 июня, находится на 4 месте среди российских регионов.

Около 5,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 600 пациентов проходят лечение в больницах, шесть человек находятся в обсерваторах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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