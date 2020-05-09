Смерть еще пяти нижегородцев от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки Общество

Смерть еще пяти нижегородцев от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки Фото: НИА Нижний Новгород

Смерть еще пяти нижегородцев от коронавируса COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки. Такая информация содержится в статистических данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера была зафиксирована смерть еще семи жителей региона. Таким образом, по данным на 3 июня в Нижегородской области зарегистрировано 116 летальных исходов от COVID-19.

Как ранее говорил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания. Например, нижегородским врачам удалось вылечить 83-летнюю женщину, которая 23 дня была подключена к аппарату ИВЛ и находилась в реанимации. У пациентки поражение легочных тканей приближалось к максимальному. Кроме того, у женщины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также ранее диагностирован сахарный диабет.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Медик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 3 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек, причем 347 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Выздоровели от коронавируса 4 289 жителей региона, т.е. 39,5% от общего числа заболевших. Еще около 4 тысяч человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме, почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи – под наблюдением медиков

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".