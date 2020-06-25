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Общество

Семьи с детьми и медики могут привлечь льготные автокредиты

28 июня 2020 16:16  [120] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствие с которым банки, выдающие льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам, получат средства от государства на возмещение выпадающих доходов. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Субсидию получат те банки, которые предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.

Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 млн до 1,5 млн рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства.

Всего на новую программу в этом году направлено 22,5 млрд рублей.

"Она не только поможет приобрести автомобиль тем, кто в нем нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

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