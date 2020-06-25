Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет о проведении акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" среди исполнителей коммунальных услуг в Дзержинске, Кстове и Кстовском муниципальном районе. Как пояснили в пресс-службе компании, участниками акции могут стать товарищества собственников жилья, управляющие организации, имеющие договор с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Акция проводится с июня по октябрь 2020 года. Итоги будут подведены в ноябре текущего года.

В период проведения акции участники будут оцениваться по нескольким критериям:

1. Есть действующий договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения.

2. Своевременная оплата потребленных коммунальных ресурсов и отсутствие просроченной задолженности, по условиям договора, по состоянию на 01.08.2020 г.

3. Отсутствие, по состоянию на 01.10.2020 г., судебных споров с РСО в арбитражном суде.

4. Выполнение всех рекомендаций по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону в срок до 01.09.2020 г.

5. Оперативное предоставление РСО информации обо всех изменениях в управляемых многоквартирных домах (площадь жилых и нежилых помещений, количество зарегистрированных в квартирах жильцов и т.д.).

Победитель будет определен по совокупности исполнения всех требований.

"Данную акцию наша компания проводит второй раз. В прошлом году победителем стало ТСЖ "Нефтехимик-3" в городе Кстове. В качестве приза у каждого из десяти подъездов многоквартирного дома № 20 по ул. Зелёная, который находился под управлением данного товарищества, были установлены энергосберегающие светодиодные светильники. В этом году победителя также ожидает приз, о котором участники акции будут проинформированы дополнительно", - подчеркнула руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

Заявки на участие в акции принимаются на сайте novgorod.esplus.ru в разделе "Обратная связь" и по электронной почте n.novgorod@esplus.ru до 20 июля 2020 года. Подробные условия акции можно уточнить по телефону 8 (800) 600-03-90.