Трое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области 28 июня

Фото:
Трое мужчин утонули в Нижегородской области 28 июня 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Тела погибших были извлечены из акватории Оки (г.о. Навашинский), из озера Светлое в районе с. Ярымово Павловского района, а также из пруда без названия в Выксе. Обстоятельства всех трех происшествий уточняются.
Напомним, подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде 19 июня, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+