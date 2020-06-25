Трое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области 28 июня Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трое мужчин утонули в Нижегородской области 28 июня 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Тела погибших были извлечены из акватории Оки (г.о. Навашинский), из озера Светлое в районе с. Ярымово Павловского района, а также из пруда без названия в Выксе. Обстоятельства всех трех происшествий уточняются.

Напомним, подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде 19 июня, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.