Глеб Никитин заявил об улучшении эпидобстановки в Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в Дзержинске. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram в ответ на вопрос жительницы города о возможном закрытии Дзержинска на карантин.

"Ситуация с коронавирусом объективно улучшилась в последние дни. Не думаю, что такие меры потребуются", - сообщил он.

Губернатор также отметил, что правительство действует исключительно по рекомендации главного санитарного врача.

Напомним, что на прошлой неделе Глеб Никитин не исключил вероятности закрытия Дзержинска на карантин по коронавирусу. Такую информацию он также озвучил в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

При этом глава Дзержинска Иван Носков позднее заявил, что не видит предпосылок для карантина в городе, аргументируя это тем, что число заболевших составляет менее 0,5% от общего количества жителей.