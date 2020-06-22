Дзержинск могут закрыть на карантин по коронавирусу Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дзержинск могут закрыть на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Нижегородка спросила, правда ли, что Дзержинск закроют на карантин. На это губернатор ответил, что такая возможность существует, но окончательного решения пока не принято. Такими вопросами занимается главный санитарный врач, пояснил Глеб Никитин.

Отметим, что Дзержинск стабильно показывает ежедневный высокий рост по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. После Нижнего Новгорода, где ежедневно подтверждается около 100 заболевших, Дзержинск находится на втором месте по ежедневному приросту.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 37 новых заболевших COVID-19. Днем ранее – 21 июня, число заболевших в Дзержинске увеличилось на 25, а за день до этого – на 57 человек.

По данным на 22 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 15 774 человека.