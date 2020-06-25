Дорогу от Первомайска до трассы в Дивеево отремонтировали в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Завершился ремонт дороги от Первомайска до трассы Выездное-Дивеево-Сатис. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 июня 2020 года. Участок длиной 3 км привели в нормативное состояние за 4 дня.

"Это единственная дорога, которая соединяет Первомайск с основной межмуниципальной трассой. Интенсивность движения здесь небольшая, тем не менее, здесь ходит общественный транспорт, многие проезжают на личных автомобилях. Важно отметить, что ремонт удалось провести без перекрытия движения и в кратчайшие сроки", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта на участке был уложен защитный слой из битумоминеральной смеси. Его толщина составляет 3 см. Кроме того, произведена планировка и подсыпка обочин, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Как сообщил Глеб Никитин, стоимость ремонта составила 9,2 млн рублей.

"Подрядчик, пока сохранялась хорошая погода, выполнил работы быстро и качественно. В смену укладывалось примерно по 500-600 тонн защитного слоя битумоминеральной смеси. Гарантийный срок на данную магистраль составляет три года", - добавил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

Также в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Первомайске ранее завершился ремонт 3 км участка дороги до поселка Стеклянный.

Региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. По состоянию на 27 июня, ремонт завершен вдоль 18,6 км дорог в рамках нацпроекта, также работы продолжаются на 108 участках протяженностью почти 572 км.