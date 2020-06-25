"Известность - это не вседозволенность, в селе Дивеево карантин", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал поведение балерины и актрисы Анастасии Волочковой. В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что накануне приехала в Дивеево. Цель поездки непонятна.

"Я никогда не интересовался аккаунтами звёзд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звёзд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране", - подчеркнул глава региона.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что она совершила замечательное путешествие, но выразила недовольство тем фактом, что село закрыто для въезда. Отметим, что карантин был введен в селе Дивеево 25 апреля и действует до сих пор.

"Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!", - поделилась своими мыслями Анастасия Волочкова.

Фото: из соцсети Instagram

Глеб Никитин ответил, что сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы, и нарушителям выписаны штрафы.

"Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения заражённых в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", - считает Глеб Никитин.