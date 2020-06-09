Последние новости рубрики Общество
11 июня 2020 13:51  [36] Карантин в Дивееве продолжает действовать
11 июня 2020 13:50  [37] Нижний Новгород не уступает позиции в лидерстве по заболеваемости COVID-19
11 июня 2020 12:29  [72] Завершился ремонт дороги, соединяющий четыре деревни в Варнавинском районе
11 июня 2020 11:56  [232] Нижегородцы продолжают умирать от COVID-19
11 июня 2020 11:54  [126] Подведены итоги всероссийской онлайн-олимпиады "Солнечная регата"
11 июня 2020 11:31  [1048] Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области
11 июня 2020 11:25  [138] Нижегородские спасатели рассказали о пойманном еноте
11 июня 2020 10:42  [190] РЖД ввели новые скидки на билеты в июне
11 июня 2020 09:37  [131] Прокуратура выявила нарушения в 4 школах Арзамасского района
11 июня 2020 09:15  [371] "В Нижегородской области за сутки на коронавирус протестировали рекордное число жителей", - Глеб Никитин
Общество

Карантин в Дивееве продолжает действовать

11 июня 2020 13:51  [36] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Карантин в с.Дивеево Нижегородской области продолжает действовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 11 июня 2020 года.

По результатам проверенного анализа эпидемиологической ситуации в Серафимо-Дивеевском монастыре управление Роспотребнадзора по Нижегородской области приняло решение об отмене в обители с 10 июня ограничительных мероприятий. Монастырю рекомендовано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавируса. При этом ограничения, введенные в самом селе Дивеево, сохраняются.

Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. При этом жители населенного пункта могут посещать Серафимо-Дивеевский монастырь, который открыли исключительно для местных прихожан.

Ранее губернатор Глеб Никитин попросил паломников воздержаться от поездок к святыне.

При этом, с 1 июня богослужения возобновились во всех других храмах Нижегородской области.

Карантин также продолжает действовать в Выксе, Кулебаках и Павлове. Все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в обсерваторе.

С учетом благоприятной обстановки карантин был отменен 21 мая в п.Гремячево (Кулебакский район), 26 мая в р.п. Мухтолово (Ардатовский район), 27 мая в с.Починки (Починковский район), 28 мая в р.п.Тумботино (Павловский район).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph