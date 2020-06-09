Карантин в Дивееве продолжает действовать

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Карантин в с.Дивеево Нижегородской области продолжает действовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 11 июня 2020 года.
По результатам проверенного анализа эпидемиологической ситуации в Серафимо-Дивеевском монастыре управление Роспотребнадзора по Нижегородской области приняло решение об отмене в обители с 10 июня ограничительных мероприятий. Монастырю рекомендовано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавируса. При этом ограничения, введенные в самом селе Дивеево, сохраняются.
Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. При этом жители населенного пункта могут посещать Серафимо-Дивеевский монастырь, который открыли исключительно для местных прихожан.
Ранее губернатор Глеб Никитин попросил паломников воздержаться от поездок к святыне.
При этом, с 1 июня богослужения возобновились во всех других храмах Нижегородской области.
Карантин также продолжает действовать в Выксе, Кулебаках и Павлове. Все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в обсерваторе.
С учетом благоприятной обстановки карантин был отменен 21 мая в п.Гремячево (Кулебакский район), 26 мая в р.п. Мухтолово (Ардатовский район), 27 мая в с.Починки (Починковский район), 28 мая в р.п.Тумботино (Павловский район).
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