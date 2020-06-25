Больше тонны мусора собрано при очистке нижегородских водоемов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Больше тонны мусора собрано со дна водоемов на 15 пляжах Нижнего Новгорода. Об этом стало известно во время проверки состояния городских пляжей, которую провели специалисты департамента благоустройства.

Отметим, что осенью прошлого года при очистке дна и берега одного только Мещерского озера было вывезено 30 КАМАЗов мусора (230 тонн отходов).

По данным департамента, несмотря на задержку купального сезона из-за распространения коронавируса, пляжи Нижнего Новгорода уже очистили от мусора, отремонтировали там, где это необходимо, малые архитектурные формы, оборудовали пункты размещения спасателей, медпункты, туалеты, детские купальни, завезли чистый песок. Территории своевременно обработали против клещей. На содержание муниципальных пляжей в этом году администрациям районов выделено ассигнований на сумму более 3 млн рублей и около 1,5 млн рублей – на ремонт.

"Водолазы достали из воды огромное количество мусора, скопившегося за зиму и за весну. В дальнейшем муниципальная организация его вывезет. Непосредственно перед открытием пляжей почистим еще раз, если будет необходимо", – сообщил заместитель начальника аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода Олег Денисов.

По итогам проверки места массового отдыха и пляжи не вызвали серьезных нареканий у выездной комиссии.

"Кое-где не хватает табличек с телефонами экстренных служб, где-то надо еще песка подсыпать, убрать мусор. Все эти замечания районные администрации должны устранить в течение нескольких дней. Надеюсь, что пляжи в скором времени разрешат открыть для нижегородцев, и им здесь понравится", – заявила заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Светлана Куколкина.

Напомним, с 12 июня жителям региона разрешено посещать пляжи, парки и скверы.