Нижегородский театр оперы представит две премьеры, несостоявшиеся из-за COVID-19 Культура и отдых

Репетиция оперы Свадьба Фигаро Фото: Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина в новом сезоне (осенью этого года) представит две премьеры, несостоявшиеся в этом из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Речь идет о спектаклях "Легенда о Щелкунчике" (16+) и "Свадьба Фигаро" (16+).

Постановка "Щелкунчика" готовилась к 180-летию Петра Чайковского, то есть к 7 мая 2020 года.

Как сообщили в театре, она "являет собой новое осмысление творчества великого композитора и истории создания знаменитого балета "Щелкунчик".

Создатели спектакля обратились к формату "cinema-ballet", включив в него не только балет, но также немое кино и музыку.

Над созданием костюмов для постановки работает фэшн-дизайнер Сергей Пугачев.

"Свадьба Фигаро" должна была состояться в апреле и стать первой оперной премьерой театра после смены руководства. Однако, также отложилась из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что опера будет исполняться на итальянском языке. Для того, чтобы произведение звучало на должном уровне, руководство театра пригласило известного коуча по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо. Русский перевод партий будет транслироваться на табло в виде бегущей строки. Также на это табло планируется выводить видео с четырех камер, которые установят на сцене. Они будут фокусироваться на мелких деталях, важных для сюжета.

Музыка Моцарта в спектакле прозвучит максимально приближенно к ее историческому исполнению. Дирижер будет руководить оркестром из-за клавесина, как это делал Моцарт.

С фрагментами репетиции можно познакомиться на сайте театра.