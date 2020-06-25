Набережную Волги и территорию у памятника павшим воинам благоустроят в Балахне к 1 сентября Общество

Набережную Волги и территорию около памятника павшим воинам планируют благоустроить в Балахне к 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

По информации пресс-службы, 30 июня в Балахне состоялся комиссионный объезд общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). В состав комиссии вошли депутат ЗС НО, руководитель общественного совета по реализации проекта ФКГС Артём Баранов, депутат регионального парламента по Балахнинскому и Володарскому районам Ирина Гончарова, представители администрации Балахны.

Комиссия оценила ход подготовительных работ по благоустройству набережной, а также выслушала пожелания местных жителей по проведению строительных работ.

В рамках работ по благоустройству будет организовано два общественных пространства в районе памятника павшим войнам, а также набережной Волги.

В частности, у памятника войнам будет установлен монумент с боевой машиной пехоты (БМП), на территории набережной планируется замена фонарей наружного освещения, установка малых архитектурных форм, лавочек, асфальтировка дорог, а также установка воркаут комплекса.

Общий бюджет проекта составляет 22 млн рублей. Сроки окончания работ - 1 сентября 2020 года.

Вторым пунктом в работе комиссии стало посещение общественного пространства "Лесная опушка" в микрорайоне Правдинск города Балахна, благоустроенного в 2019 году. Ранее на проведение работ по благоустройству из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 17,8 млн рублей. В рамках посещения лесопарковой зоны комиссия проверила качество выполнения работ по благоустройству, состояние объектов инфраструктуры. Как отметила Ирина Гончарова, благоустроенные объекты гармонично вписываются в территорию района.

"В последние два года Балахнинский район активно участвует в программе по формированию комфортной городской среды. Сегодняшние объекты, которые мы посетили, стали ярким примером преобразований. Мне, как депутату по этому округу отрадно, что район развивается", - сказала Ирина Гончарова.

"В ходе проверок мы обращаем особое внимание на качество проведения работ. В этом нам активно помогают общественные контролеры из числа местных жителей. Благоустроенные пространства становятся центрами притяжения для местных жителей и гостей города. Все выявленные недочеты будут устраняться в тесном взаимодействии с администрацией района. Проверки реализации проекта будут продолжаться", - отметил Артем Баранов.