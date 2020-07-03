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Бизнес

RPBI планирует построить в Нижегородской области две свинофермы за 10 млрд рублей

03 июля 2020 12:12  [163] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Норвежская Russian Baltic Pork Invest (RBPI) планирует построить в Нижегородской области два свиноводческого комплекса, инвестиции в которые составят около 10 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Созданием комплексов занимается российское подразделение RBPI - ООО "Правдинское Свинопроизводство-2".

Один из свиноводческих комплексов расположится в Сергачском районе, для его создания потребуется 4,9 млрд рублей. Второй комплекс стоимостью 4,7 млрд рублей, будет находиться в Ардатовском районе.

Предполагается, что объекты будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, что соглашение о создании двух свиноводческих комплексов подписано между правительством Нижегородской области и RBPI в начале 2018 года. Компания взяла на себя обязательства по строительству двух свиноводческих комплексов в регионе на 180 тысяч голов каждый.

RPBI также рассматривала возможность создания в регионе мясоперерабатывающего производства и нескольких биогазовых станций по производству электроэнергии.

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