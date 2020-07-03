Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 8% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области с начала 2020 года снизился на 8,4% или на 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным на 1 июля объем государственного долга составил 68,4 млрд рублей.

В структуре долга государственные гарантии составляют 0,3%, государственные ценные бумаги - 59,8%, кредиты, полученные из федерального бюджета – 39,9%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на начало июня отсутствуют.

По данным ведомства, снижение суммы госдолга связано, в том числе, с досрочным погашением кредитов коммерческих банков и погашением части основного долга по ценным бумагам 2017-2018 годов выпуска.

В мае 2020 года была погашена часть основного долга по ценным бумагам 2018 года выпуска и привлечен федеральный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял74,7 млрд рублей и снизился за год на 354,4 млн рублей. На начало 2019 года госдолг составлял 75,05 млрд рублей, на 1 января 2018 года он был равен 76,029 млрд рублей.

Таким образом, за прошлый год госдолг снизился всего на 354,4 млн рублей, но за январь этого года - сразу на 10,3 млрд рублей.

Правительство Нижегородской области ранее заключило соглашения о реструктуризации федеральных бюджетных кредитов. Условия соглашений предусматривают поэтапное снижение долговой нагрузки по годам.

В конце 2019 года Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 млрд рублей. Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.