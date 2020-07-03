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Общество

Смерть еще пяти нижегородцев COVID–19 зарегистрирована за сутки

03 июля 2020 14:56  [202] Общество

Фото: https://coronavirus.jhu.edu

Пять жителей Нижегородской области скончались коронавируса за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 3 июля, в регионе зарегистрировано 254 летальных исхода от COVID–19. Вчера была подтверждена смерть семи человек, днем ранее - еще восьми. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как ранее говорил вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 3 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 172 человек, причем 229 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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