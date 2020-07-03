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Общество

Дело Анастасии Волочковой, нарушившей карантин в Дивееве, будет рассматриваться в Москве

03 июля 2020 18:11  [359] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дивеевский районный суд направил на рассмотрение в Москву материалы по административным правонарушениям со стороны Анастасии Волочковой и ее водителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, что в Дивеевском суде материалы дела находятся с конца июня текущего года. Правонарушение со стороны Анастасии Волочковой выразилось в том, что она приехала в село Дивеево, закрытое на карантин по коронавирусу. Ее в это время сопровождал водитель.

В Дивеевский суде представительница российского шоу-бизнеса сказала, что в село они попали обходным путем, "полями", хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, и "им это удалось". Перед отъездом они решили посетить магазин "Продукты", где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Позже Анастасия Волочкова и ее водитель ходатайствовали о рассмотрении дела в суде по месту жительства, то есть в Москве.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает, что материалы этих двух дел в настоящее время отправлены в Москву.

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