Материалы дела в отношении Анастасии Волочковой, приехавшей в карантинное с.Дивеево, поступили в суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Материалы дела об административных правонарушениях в отношении Анастасии Волочковой, приехавшей в нижегородское село Дивеево, закрытое на карантин по коронавирусу, поступили в суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее представительница российского шоу-бизнеса на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, что совершила путешествие в Дивеево, но выразила недовольство тем фактом, что село закрыто для въезда.

Анастасия Волочкова опубликовала несколько фотографий на фоне сельских церквей и природы. В село она приехала со спутником.

Напомним, что карантин был введен в Дивееве 25 апреля и действует до сих пор. По данным на 29 июня там зарегистрировано 424 заболевших коронавирусом. Дивеевский район является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19 в регионе.

В Дивеевский районном суде Анастасия Волочкова сказала, что в закрытое на карантин село они попали обходным путем "полями", хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, "им это удалось". Перед отъездом они решили посетить магазин "Продукты", где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Визит Анастасии Волочковой в Дивеево прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он с осуждением отнесся к поступку представительницы шоу-бизнеса, сказав, что "закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране".

В отношении Анастасии Волочковой возбуждено дело по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ), в отношении спутника балерины - по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ).