Региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов посетил МУП "Городецпассажиравтотранс". Целью визита было более подробное знакомство с деятельностью автотранспортного предприятия.

Отметим, что ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" провела Госинспекция труда.

"Нам поступил сигнал, что на предприятии задерживали зарплату работникам. На сегодняшний день долги полностью погашены. Кроме того, по поручению Глеба Никитина в регионе был разработан целый комплекс мер поддержки автотранспортных предприятий. И "Городецпассажиравтотрансу" первый транш уже доведен. Средства пойдут на выплату заработной платы, а также на компенсацию расходов на ГСМ", - рассказал Артем Бафанов.

Так, из областного бюджета автотранспортное предприятие за апрель получило 4,7 млн рублей, за май перечислено еще 5 млн рублей.

"Действительно, у нас была задолженность по зарплате перед сотрудниками за май. Нам поступили средства их областного бюджета, и на сегодняшний день она погашена. Выплачен также аванс за июнь. Реальную поддержку нам оказывают минтранс и администрация района. Будем совместно прикладывать все усилия, чтобы не допускать повторения ситуации", - добавил директор МУП "Городецпассажиравтотранс" Андрей Сатанов.

Он также отметил, что предприятию требуется обновление автопарка. Как пояснили в минтрансе, для этого будут рассматриваться варианты включения МУП "Городецпассажиравтотранс" в программы, позволяющие закупить новые автобусы за счет средств областного и федерального бюджетов, в частности, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был разработан комплекс мер поддержки автотранспортных предприятий. Кроме субсидий на компенсацию части затрат, было предложено освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году.

Ведется работа по введению отсрочки оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены указанных договоров. Кроме того, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе предприятиям, осуществляющим социально значимые перевозки, увеличен размер возмещения выпадающих доходов, связанных с обслуживанием льготных категорий граждан. На пригородных маршрутах расчетная ставка повышена с 2,5 до 3 рублей за 1 км, на городских маршрутах - с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля.

Напомним, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей. Vуниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов из-за отсутствия у перевозчика денег на топливо.

В начале июне МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.