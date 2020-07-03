"Стрижи" вновь курсируют по маршруту Москва – Нижний Новгород Общество

"Стрижи" вновь курсируют по маршруту Москва – Нижний Новгород в связи с постепенным снятием ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

С 15 июля в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710.



Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось, в графике сохранялись только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений с 3 июля на маршрут вернулись еще три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.



Ранее сообщалось, что ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов, в том числе "Стрижей".

Также РЖД возобновили работу "Ласточек" с 1 июля на нескольких маршрутах.