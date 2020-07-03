Нижегородское МП объявило аукцион для уборки снега летом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское МП объявило аукцион для уборки снега летом. Муниципальное предприятие "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района" заявило о начале электронного конкурса для поиска компании, которая будет содержать автомобильные дороги на территории Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского и Нижегородского районов 3 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию компания должна исполнять свою работу в летнее время до 31 августа по предварительной заявке заказчика. В частности, речь идет о ручной уборке снега, очистке прилегающих территорий от льда, россыпи песка на тротуарах. Также подрядчик должен убирать мусор, косить и стричь живые изгороди.

(техническое задание, с сайта госзакупок)

Однако, 6 июля техническое задание было скорректировано. Уборка снега в задачи подрядчика больше не входит. Прежнее техзадание признано недействительным.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн рублей. Источником финансирования являются средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год.

Подрядчик определится 13 июля.

Напомним, что погода текущей недели для жителей Нижнего Новгорода станет аномально жаркой и будет иногда сопровождаться дождями.