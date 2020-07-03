Многодетные семьи Нижегородской области могут получить жилищный сертификат взамен земельного участка Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил порядок подачи заявления на предоставление жилищного сертификата многодетным семьям. Порядок закреплен в постановлении правительства №535 "О реализации закона Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. No 26-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы".

Многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность на территории Нижегородской области (или многодетные, состоящие на учете и имеющие право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального строительства), могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он предусматривает получение однократной единовременной выплаты для улучшения жилищных условий.

"Номинал сертификата составляет 470 тысяч рублей. Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат нижегородцы могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет. Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые ставит перед нами президент России Владимир Путин", - отметил Глеб Никитин.

Для получения этой меры поддержки все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ. Родители (или один из них) должны иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области (не менее 5 лет до момента подачи заявления).

"Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и в целом для удобства, нет необходимости обращаться в министерство или местные администрации лично. Все заявки можно подать дистанционно", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для получения жилищного сертификата тем многодетным семьям, которые уже стоят на учете для получения участка для ИЖС, нужно заочно подать заявление и согласие на обработку персональных данных либо в министерство имущественных и земельных отношений региона, либо в администрацию муниципального образования, где они состоят на учете. Бланк заявления можно скачать на официальном сайте минимущества. В этом случае им необходимы копии только тех документов, которые изменились с момента постановки на учет.

Заявление можно направить в бумажном виде по почте (603082, Нижний Новгород, Кремль, корп.2, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) или по электронной почте (official@invest.kreml.nnov.ru). Сертификат предназначен именно на улучшение жилищных условий. Поэтому средства "на руки" не выдаются и их нельзя использовать на текущий ремонт имеющегося жилья.

Если многодетная семья ранее на учет не вставала, то вместе с заявлением в минимущества прилагается пакет документов (перечень – в справке).

"Все документы можно подать в электронном виде. В ближайшие дни мы начнем прием документов и планируем, что уже в августе выдадим первые сертификаты. Формат выдачи определим, учитывая эпидемиологическую обстановку", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Дополнительные вопросы о порядке предоставлению жилищного сертификата можно задать по телефону: 8(831)435-65-08.



Комплект документов для подачи заявления на получение сертификата (если многодетная семья ранее не состояла на учете на улучшение жилищных условий):

- копии документов, удостоверяющих личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации, на каждого члена семьи;

- копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о браке (при наличии), свидетельства о рождении (усыновлении) детей, свидетельство о расторжении брака (при наличии);

- копию справки об обучении ребенка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в отношении детей, обучающихся в данных организациях;

- копию справки из военного комиссариата о призыве на военную службу либо о прохождении альтернативной гражданской службы в отношении детей, проходящих военную службу по призыву либо альтернативную гражданскую службу;

- копию справки медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности в отношении детей-инвалидов;

- копию подтверждения из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей обоих родителей либо единственного родителя многодетной семьи либо об отсутствии сведений о передаче детей под опеку (попечительство), в том числе в приемные семьи;

- копию справки органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области о том, что члены многодетной семьи состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

После получения сертификата многодетная семья самостоятельно решает, на какие цели может его потратить: оплатить договор купли-продажи помещения в многоквартирном доме или жилого дома с земельным участком; использовать сертификат на оплату первого взноса по ипотеке или погасить действующую, использовать средства на достройку дома или оплатить приобретение квартиры на этапе строительства.

Не допускается использование сертификата для приобретения жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных за пределами Нижегородской области или на какие-либо иные цели. Если семья ранее реализовала свое право на получение земельного участка в собственность бесплатно, то она не может претендовать на получение сертификата.

Для реализации сертификата многодетная семья должна будет обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, куда подает оригинал сертификата, копию паспорта либо копию паспорта представителя заявителя с нотариально заверенной доверенностью. Кроме того, в зависимости от выбранного способа реализации сертификата, нужно будет предоставить оригинал и копию договора купли-продажи; ипотечного договора; строительного подряда; документа о праве собственности на земельный участок, на котором осуществляется строительство; договора участия в долевом строительстве.

В условиях пандемии управления работают по предварительной записи: по ссылке – https://minsocium.ru/appoint или по телефону конкретного управления. Средства перечисляются на счет, указанный в вышеназванных договорах.

Напомним, срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям был продлен до 1 января 2024 года.

Напомним также, что семьи с детьми и медики могут привлечь льготные автокредиты. Субсидию получат те банки, которые предлагают займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.