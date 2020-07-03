Расширение экономической деятельности: нижегородскими ТОСЭР заинтересовались новые инвесторы Бизнес

Правительство РФ поддержало расширение видов экономической деятельности для нижегородских ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха". Соответствующее постановление правительства РФ №972 "О внесении изменений в отдельные акты" подписано 2 июля 2020 года.

Нижегородскими территориями со льготными режимами интересуются инвесторы из целого ряда сфер, которые не попадали в действующие до сегодняшнего дня перечни. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил федеральные органы власти за принятое решение, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Теперь резидентами наших ТОСЭР могут быть производители одежды, красок и лаков, готовых металлических изделий, электрического оборудования и другой продукции. Они могут рассчитывать на преференции в виде освобождения от налогов на землю и имущество, а также снижения ставки по налогу на прибыль", - отметил Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков подчеркнул, что нижегородские ТОСЭР имеют достаточно развитую инфраструктуру электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, мощности которой используются не полностью. "Есть площади, пригодные для размещения новых производств", - добавил министр.

Ставка налога на прибыль для резидентов будет составлять 5% в первые пять лет и 12−13% - в следующие пять. Кроме того, ставка по страховым взносам будет снижена до 7,6%.

Отметим, что в Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - в Володарске и Решетихе, а также в Сарове, также сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Также особая экономическая зона "Кулибин" была создана в регионе в мае этого года.

Напомним, что Глеб Никитин предложил наложить мораторий на расторжение приоритетных инвестсоглашений в Нижегородской области.