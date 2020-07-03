Покупатели без медицинских масок стали причиной штрафа для директора магазина на Бору Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Директора продуктового магазина на Бору оштрафовали за обслуживание покупателей, у которых отсутствовала медицинская маска. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд признал директора магазина виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" КоАП РФ (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области введен в начале мая.

Помимо этого, в регионе также действует и перчаточный режим. Нижегородцам необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках.