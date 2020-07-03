Последние новости рубрики Общество
07 июля 2020 16:54  [67] Онищенко считает, что россияне летом выработают иммунитет к COVID-19, но осенью инфекция вернется
07 июля 2020 16:48  [45] "Более 300 молодых специалистов на селе получают господдержку", - Глеб Никитин
07 июля 2020 16:05  [123] Минкомсвязи России предложило отслеживать больных коронавирусом по геолокации
07 июля 2020 16:01  [90] Покупатели без медицинских масок стали причиной штрафа для директора магазина на Бору
07 июля 2020 14:37  [200] Четыре московских б/у троллейбуса из первой партии доставлены в Нижний Новгород
07 июля 2020 14:31  [128] Суд поддержал Росприроднадзор в деле о разливе сточных вод около ЖК "Времена года" Кстовского района
07 июля 2020 13:47  [186] Контракт по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" подписан с "ЕКС" из Ярославля
07 июля 2020 13:25  [155] "Более 270 тысяч жителей региона приняли участие в выборе территорий для благоустройства", - Глеб Никитин
07 июля 2020 13:24  [690] Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек
07 июля 2020 12:46  [398] Шесть нижегородских детсадов и 33 дежурные группы закрыты на карантин по COVID-19
Общество

Покупатели без медицинских масок стали причиной штрафа для директора магазина на Бору

07 июля 2020 16:01  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Директора продуктового магазина на Бору оштрафовали за обслуживание покупателей, у которых отсутствовала медицинская маска. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд признал директора магазина виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" КоАП РФ (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области введен в начале мая.

Помимо этого, в регионе также действует и перчаточный режим. Нижегородцам необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph